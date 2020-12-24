Володин заявил, что ни один из депутатов Госдумы не ушел на самоизоляцию добровольно

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в период пандемии проявили ответственный подход к работе, никто из них добровольно не ушел на изоляцию. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии.

"Хочется выразить слова благодарности руководителям политических фракций, руководителям комитетов Государственной думы, всем депутатам за ответственный подход, за вашу позицию и отношение к обязанностям. У нас не было случая, чтобы кто-то взял и ушел на самоизоляцию", - сказал Володин.

Он заметил, что депутаты убеждали своих коллег из группы риска или имевших сопутствующие заболевания изолироваться. "Но никто добровольно не ушел. Мы из этого зала постоянно коллективно просили их уйти, но по собственной инициативе этого сделано не было", - констатировал Володин.

В связи с этим спикер вновь вспомнил "о тех, кто работал, кто ушел из жизни". "Да, уважаемые коллеги, жизнь так сложилась, они исполняли свои обязанности. Два депутата у нас не смогли справиться с болезнью, она их победила. Но для нас это еще один аргумент - если выбор сделан, если ответственность взята на себя, ее нужно нести, невзирая на проблемы, сложности", - указал Володин.

От заболевания, вызванного коронавирусом, умерли два депутата - Валентин Шурчанов и Ваха Агаев, оба члены фракции КПРФ.