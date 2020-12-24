В Смоленской области до 21 января продлили режим дистанционной работы для пожилых

ТАСС, 24 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский вес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив до 21 января возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа отмечено, что региональному отделению Фонда социального страхования рекомендуется в периоды с 25 декабря по 7 января и с 8 января по 21 января назначать и выплачивать пособия по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, в случае если они не привлекаются к очной работе и находятся на самоизоляции. Работодателям рекомендовали не привлекать к работе сотрудников в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, до 31 января продлены ограничения на массовый допуск граждан в здания и помещения отделений службы занятости населения, до 28 февраля ограничено посещение жителями организаций с круглосуточным пребыванием граждан.

По данным на 24 декабря, в регионе выявлены 15 762 случая заражения коронавирусом, в том числе 157 новых. С начала пандемии выздоровели 11 990 человек, 314 пациентов умерли.