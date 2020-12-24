Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,01

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 1,01, несмотря на очередной максимум по числу подтвержденных за сутки случаев заражения, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В Москве показатель снизился до 1,06, хотя в столице впервые выявили более 8 тыс. заразившихся за один день.

В четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Это Красноярский край (0,99), Архангельская и Ростовская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (0,98). Еще в трех регионах показатель составляет ровно 1 - в Санкт-Петербурге, Воронежской и Нижегородской областях.

В Свердловской области коэффициент поднялся до 1,01, в Подмосковье - напротив, снизился до этой отметки.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.