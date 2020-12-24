Второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге примет пациентов до конца года

"До конца недели - ввод первого этапа. Там три секции в новом корпусе, они разделены. Первый этап технологически независим в своей эксплуатации, будет работать на прием пациентов. Полный ввод - начало следующего года",- сказал Линченко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Первая очередь инфекционного стационара-трансформера на базе больницы № 33 в Санкт-Петербурге будет введена до конца этого года, там начнут принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-губернатор города Николай Линченко.

Ранее в пресс-службе сообщали, что новый корпус больницы № 33 в Колпино в целом будет рассчитан на 420 коек.

В четверг на базе Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге открылся первый в городе инфекционный госпиталь-трансформер. Его особенность в том, что при необходимости он может оперативно переформатироваться в инфекционный. Сейчас он рассчитан на 403 койки для пациентов с коронавирусом. После окончания пандемии на территории многофункционального лечебного корпуса будут работать пять лечебных отделений: эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия.

Всего пациентов с коронавирусом и пневмониями в Санкт-Петербурге принимают в 22 учреждениях, там развернуто более 11,5 тыс. коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 212 074 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 123 518 человек, умерли 7 074.