Загрязнение озера Пясино под Норильском оказалось ниже фоновых значений

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Показатели загрязнения воды нефтепродуктами в озере Пясино находятся ниже фоновых значений, а их наибольшие превышения обнаружены в ручье Безымянном, который ближе всего к аварийному топливохранилищу ТЭЦ-3. Об этом говорится в отчете Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"Ключевые показатели качества воды изученных водотоков существенно отличались. Наибольшие превышения, значительно превосходившие фоновые значения, были зафиксированы в ручье Безымянном, ниже по течению превышения постепенно снижались. В озере Пясино превышения отсутствовали, а показатели были ниже фоновых значений. Значимых расхождений на различных глубинах озера Пясино не выявлено, на ряде участков наблюдались восстановительные условия в водной среде, очевидно, обусловленные активными окислительными процессами", - говорится в отчете.

Как отмечают ученые, в озере Пясино концентрации нефтепродуктов находятся ниже предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов и пределов обнаружения при химическом анализе, что может свидетельствовать об эффективности использованных боновых заграждений для защиты от распространения нефтепродуктов.

Всего с 4 по 11 августа Институтом водных и экологических проблем СО РАН было обследовано 12 участков. При этом общее содержание нефтепродуктов в воде изученных водных объектов и их пространственное распределение крайне неоднородно. Содержание нефтепродуктов в воде наиболее загрязненных участков водотоков - ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная - значительно выше фоновых.

"Содержание фенолов в ручье Безымянный, реках Далдыкан и Амбарная значительно выше фоновых - до 0,018 миллиграмма на кубический дециметр. Ниже по течению их концентрации плавно падали. Однако в озере Пясино концентрации фенолов находятся в пределах фоновых значений - ниже пределов обнаружения используемых методов химического анализа, то есть ниже предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов", - отметили исследователи.

Также уточняется, что температура существенно не изменялась на разных участках отбора проб. Содержание водорода, показатели окислительно-восстановительного потенциала и растворенного кислорода водотоков показали увеличение от ручья Безымянного до истока реки Пясины. Выдвинута гипотеза, что изменения цветности воды могут быть обусловлены заболачиванием в водосборах, а не промышленной деятельностью.

Авария на ТЭЦ и экспедиция на Таймыр

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей.

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.