Володин: эффективная работа президента позволила России первой создать вакцину от COVID-19

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ежедневный контроль ситуации с коронавирусом со стороны президента РФ Владимира Путина и его эффективная работа позволили создать условия для того, чтобы Россия первой создала вакцину от ковида. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии.

"Когда мы говорим о вызовах и о том, как наша работа была организована, правильно было бы высказать слова благодарности нашему президенту. Он в ежедневном режиме контролировал и контролирует ситуацию [с пандемией]", - отметил Володин.

По его словам, именно эффективная работа президента и его отношение "позволили спасти многие жизни". "Это позволило создать условия для того, чтобы наша страна первая разработала вакцину против коронавируса. Сейчас уже зарегистрировано две вакцины, третья проходит испытание", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что накануне прошло первое заседание Госсовета в обновленном составе. Участие в заседании принимали в том числе руководители политических фракций в Госдуме. "Вопросы, которые президентом были поставлены на контроль, это вопросы решения проблем людей. Но рассмотрение их проходило с позиции развития, а не остановки в этом развитии из-за пандемии, из-за ситуации в экономике. Президент подчеркнул, что нам необходимо делать все, чтобы выйти на повышение благополучия граждан, повышение продолжительности жизни, конечно, повышение конкурентоспособности нашего государства, несмотря на те проблемы, которые сегодня существуют во всем мире", - отметил Володин.