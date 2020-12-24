Минобороны доставило в Крым два госпиталя для пациентов с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Два госпиталя Минобороны РФ для пациентов с коронавирусом доставлено в Крым для развертывания в Ялте и Симферополе на период новогодних праздников, сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции глава республики Сергей Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам сообщил, что два госпиталя Минобороны для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции будут развернуты в Симферополе и Ялте. Аксенов ранее сообщал, что госпитали необходимы в преддверии новогодних праздников, когда на полуострове ожидается наплыв туристов, и их задействуют в случае выявления большого количества тяжелых случаев заболевания.

"Оба военных госпиталя прибыли. В Ялте начинается разворачивание на территории санатория в Партените, в Симферополе - на территории новой больницы Семашко", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что оба госпиталя будут развернуты в течение дня. "Госпитали сегодня уже до конца дня в полном объеме будут развернуты, и с завтрашнего дня смогут приступать к приему больных. При этом все койки оборудованы кислородом - у нас был вопрос, что коек хватает, но оборудованных коек с кислородной поддержкой недостаточно - всего 800 коек с кислородом", - добавил Аксенов.

С начала пандемии в Крыму выявили около 23 тыс. случаев нового коронавируса. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться. Максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек.