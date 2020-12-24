Госдума приняла закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций (или обязательный выход на защиту диссертаций) в аспирантуре и отменяющий госаккредитацию программ аспирантуры.

Законопроект внес в нижнюю палату кабмин. Согласно документу, предзащита станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом высшие учебные заявления будут организовывать научное сопровождение молодого исследователя до защиты.

Кроме того, законопроект вводит новую модель реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Инициативой предлагается отменить процедуру госаккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ. При этом образовательные организации, у которых аккредитация истекает до вступления закона в силу, будут считаться аккредитованными. Законопроект также уточняет, что у обучающихся по программам аспирантуры сохраняются все академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу.

Согласно инициативе, МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, вузы из категории "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", а также федеральные государственные вузы, перечень которых утверждается указом президента РФ, получат право разрабатывать и утверждать самостоятельно устанавливаемые требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. Но такие требования не могут быть ниже федеральных государственных.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Кабмин установит положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров, в том числе порядок организации и осуществления образовательной деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) и особенности ее организации и осуществления в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Правительство установит порядок проведения итоговой аттестации в аспирантуре, сопровождения лиц, успешно прошедших ее, а также порядок контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.