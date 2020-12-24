Детский сад и поликлинику построили в Приморье на средства дальневосточной субсидии

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Строительство детского сада на 280 мест и поликлиники завершилось в городе Большой Камень на юге Приморского края, в четверг объекты ввели в эксплуатацию, сообщается на сайте регионального правительства.

Финансирование работ велось на средства единой дальневосточной субсидии: Приморье получило на строительство и ремонт социальных объектов более 13,3 млрд рублей. Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призывал региональные власти активизировать строительство, чтобы минимизировать задержку сдачи объектов, которая произошла из-за осложнения эпидемиологической ситуации.

"Детский сад и поликлинику ввели в эксплуатацию в Большом Камне в четверг. В новом году маленькие жители города смогут получить качественную медицинскую помощь и полезно провести время в современном дошкольном учреждении", - говорится в сообщении.

Детская поликлиника ежедневно будет принимать до 400 пациентов из Большого Камня и Шкотовского района. Главный врач медучреждения Михаил Молдованов отметил, что ее штат укомплектован, организовано 30 рабочих мест для врачей, сто - для среднего и младшего медицинского персонала. В поликлинике будет работать детская стоматология с хирургией, собственной службой анестезиологии и рентгенологии и стоматологическим томографом. Оснащение медучреждения современным оборудованием велось по национальному проекту "Здравоохранение".

"Учреждение передано министерству здравоохранения края и после получения лицензии начнет свою работу. [Это произойдет] в мае 2021 года", - отметила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

В Большом Камне по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется стратегический проект по строительству судостроительного комплекса "Звезда", первой в России верфи крупнотоннажного судостроения, для ее поддержки здесь создана ТОР "Большой Камень". До 2024 года будет создано более 15,3 тыс. рабочих мест, по прогнозам городской администрации с учетом членов их семей численность населения города увеличится с 39 до 53 тыс. человек. Сейчас в городе живет около 38 тыс. человек.