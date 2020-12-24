Власти Липецкой области объявили 31 декабря нерабочим днем

ЛИПЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области объявили последний день уходящего года, 31 декабря, нерабочим в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов, подписав соответствующее распоряжение.

"Последний день года, 31 декабря, будет в Липецкой области выходным, при этом переноса с другого выходного не будет", - сказал Артамонов. Он отметил, что подписанный им документ касается, прежде всего, госслужащих, однако свои внутренние документы по данному вопросу власти рекомендуют принять "организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям".

В пресс-службе областной администрации напомнили, что сделать 31 декабря выходным днем рекомендовал главам регионов президент Владимир Путин. "Ранее в ряде субъектов РФ уже сделали 31 декабря выходным, при этом многим россиянам придется отработать в ближайшую субботу, 26 декабря, а после 31 декабря всех ждут длинные новогодние каникулы, которые со всеми переносами продлятся с 1 по 10 января", - заметили в пресс-службе.