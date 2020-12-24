Reuters: в Google ужесточили цензуру публикаций своих исследователей

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство Google в июне этого года ужесточило контроль над публикацией работ своих штатных ученых и минимум в трех случаях потребовало от них воздержаться от негативных оценок технологических наработок этой американской корпорации. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на внутрикорпоративную переписку по электронной почте и интервью с рядом бывших и действующих сотрудников корпорации.

Как следует из публикации, теперь от штатных исследователей Google требуют консультироваться с юристами и пиар-специалистами корпорации перед тем, как заниматься такими вопросами, как анализ выражения человеческого лица и эмоциональной окраски высказываний, классификация по признаку расы, пола и политических пристрастий. "Достижения в технологиях и увеличение сложности нашего внешнего окружения все чаще приводит к тому, что на первый взгляд безобидные проекты вызывают этические, репутационные, нормативные или юридические вопросы", - приводит агентство выдержку из одного корпоративного документа.

Как поясняет Reuters, Google ужесточила стандартную процедуру проверки отчетов своих штатных научных сотрудников на предмет выявления таких подводных камней, как разглашение коммерческой тайны. В отдельных случаях старшие менеджеры корпорации инструктировали исследователей соблюдать осторожность и выдерживать исключительно в позитивном ключе готовящиеся к публикации работы. "Но это не означает, что мы должны прятаться от подлинных вызовов", которые может представлять собой то или иное программное обеспечение, цитирует агентство фрагмент переписки по электронной почте. Авторы одной научной работы перед ее публикацией выполнили инструкцию, исключив все упоминания продуктов Google, пояснило Reuters.

"Если мы исследуем что-то, руководствуясь своей профессиональной компетенцией, и нам потом не разрешают опубликовать это из-за несоответствия с высококачественными экспертными рецензиями, то в таком случае мы сталкиваемся с серьезной проблемой цензуры", - приводит агентство мнение научного сотрудника корпорации Маргарет Митчелл. Она и еще 11 ее коллег входят в состав группы, занимающейся в Google вопросами этики искусственного интеллекта (ИИ). Группу возглавляла Тимнит Гебру, уволенная из корпорации в этом месяце. Гебру, как пишет Reuters, назвала причиной своего увольнения отказ выполнять распоряжение не публиковать исследование о том, что применение ИИ для имитации речи может поставить в неблагоприятное положение социально отчужденные группы населения.

Щепетильные темы

Согласно публикации, Google в последние годы внедряла технологии ИИ для интерпретации сложных запросов в поисковике, подготовки рекомендаций к использованию видеохостинга YouTube и автозавершения (автоматического дополнения вводимого слова его вероятным окончанием) в почте Gmail. Штатные исследователи корпорации за последний год опубликовали свыше 200 работ, посвященных ответственному подходу к развитию ИИ, приводит агентство слова одного из вице-президентов Google Джеффри Дина.

Как явствует из публикации, более жесткий подход корпорации относится к научным работам, посвященным "щепетильным темам". Среди таковых названы пристрастность сервисов Google, нефтяная промышленность, Китай, Иран, Израиль, COVID-19, страхование, данные геолокации, вероисповедание, самоуправляемые автомобили, телекоммуникации и системы персонификации контента в интернете.

В Google отказались по просьбе Reuters прокомментировать публикацию.

Иски к Google

Министерство юстиции США 20 октября предъявило гражданский иск Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями Республиканской партии. Как сообщило 18 декабря агентство Рейтер, суд по этому делу может начаться в сентябре 2023 года.

В целом в отношении Google подано уже три антимонопольных иска в США. В дополнение к Минюсту и 38 американским штатам и территориям в среду еще 10 американских штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook, владеющей одноименной соцсетью. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).