Матвиенко заявила, что закон о дистанционном образовании примут весной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Законопроект о дистанционном обучении будет принят в весеннюю сессию, он будет регулировать такой формат обучения только на случай ЧС. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Безусловно, закон будет рассмотрен и принят на весенней сессии. <...> Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.