Законопроект об определении самоизоляции может появиться в весеннюю сессию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Законопроекты об определении понятия "самоизоляция" и ряда других, связанных с пандемией, могут появиться в весеннюю сессию в случае необходимости законодательного регулирования этого вопроса. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы изучаем утвержденное Всемирной организацией здравоохранения положение международных медико-санитарных правил, где есть определение понятий "изоляция" и "карантин". Мы посмотрим другие международные документы, другой опыт стран. Думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Она добавила, что принимать отдельные законы, возможно, не потребуется, а этот вопрос будет урегулирован в рамках других нормативных актов.

Изоляция сенаторов

Матвиенко сообщила, что за период пандемии 55 сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на самоизоляции.

"55 сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на самоизоляции в связи с контактами с ковидными больными, но, к счастью, абсолютное большинство перенесло это заболевание в достаточно легкой форме", - сказала она.

Она добавила, что на сегодняшний день восемь сенаторов находятся в режиме самоизоляции. Матвиенко отметила, что в течение всего прошедшего года ни разу не стоял вопрос о том, что на пленарных заседаниях не может быть кворума из-за отсутствия членов палаты. По словам спикера, Совфеду удалось избежать скачков заболевания среди сенаторов, это позволило работать в спокойном режиме.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пять депутатов нижней палаты парламента повторно заразились коронавирусной инфекцией, у них не выработались антитела. Всего по состоянию на 15 декабря 157 депутатов переболели либо находятся в больнице. В середине октября в интервью ТАСС Матвиенко сказала, что семь сенаторов на тот момент были заражены коронавирусом.

Прививки для сенаторов

Матвиенко сообщила, что многие сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты парламента уже привились от коронавируса и никаких осложнений не было.

"Много сенаторов, сотрудников аппарата Совета Федерации уже сделали прививку. Ни одного не было осложнения, никаких побочных действий. Это хороший сигнал дополнительный об эффективности нашей вакцины", - сказала она.

Матвиенко заявила, что планирует привиться от коронавируса, как только найдет подходящее время в своем рабочем графике.

"Что касается меня, я решение приняла, я вакцину буду делать. Для меня сейчас главное - выбрать правильное время, потому что мой рабочий график, к сожалению, такой, что пока не позволяет мне это сделать спокойно, в нормальных условиях, качественно", - сказала Матвиенко.

Введение локдауна

Матвиенко не видит оснований для тревоги о возможном введении полного локдауна в РФ из-за пандемии нового коронавируса.

"Где-то [в регионах] меры несколько усиливаются, где-то ослабляются, но нет оснований для паники, страха, что все закроют. Таких звоночков тревожных пока нет", - заявила она.