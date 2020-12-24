В Забайкалье оформили в собственность первый дальневосточный гектар

ЧИТА, 24 декабря. /ТАСС/. Жительница села Смоленка Забайкальского края первой в регионе оформила в собственность земельный участок, полученный по федеральной программе "Дальневосточный гектар", сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Первый дальневосточный гектар в Забайкалье предоставлен в собственность. Одной из первых на Дальнем Востоке полученную по программе землю оформила в собственность жительница села Смоленка Читинского района Татьяна Калапова. Свой дальневосточный гектар она получила осенью 2019 года. На участке был построен жилой дом, право собственности на который уже зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в обычном порядке оформить в собственность дальневосточную землю можно лишь через 4,5 года после заключения договора, однако после строительства дома жители могут сделать это раньше.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар". За два года в Забайкалье, где под участки доступно 46% территории, землю получили более 3,7 тыс. человек. С 1 февраля право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получили все жители ДФО.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Как отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, эта программа уже стимулировала создание 108 новых поселений.