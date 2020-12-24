Матвиенко считает дискриминационными предложения о "ковидных паспортах"

"Из области антиутопии такого рода предложения. Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо", - заявила она в четверг на пресс-конференции. Кроме того, обратила внимание спикер Совфеда, "в этом нет никакой необходимости, ведь даже если человек переболел, сегодня у его есть антитела, а через месяц их может не быть". "Я категорически противник такого рода документов", - подчеркнула она.

"Главное, что России удалось нарастить объемы тестирования, мы здесь впереди планеты всей, а это означает раннее выявление заболевания и приятие адекватных медицинских мер реагирования", - констатировала Матвиенко.

Она высказала уверенность в том, что "пандемия не навсегда, несмотря на сохраняющийся высокий уровень распространения инфекции". "Главное сейчас - это массовая вакцинация, обретение общенационального иммунитета, главное - защита граждан от заболевания, борьба с пандемией", - заключила председатель Совфеда.

Закупка лекарств

Матвиенко обратилась к гражданам РФ с просьбой не закупать лекарственные средства на будущее, государство не допустит их дефицита.

"Ажиотажный спрос населения на лекарства, с одной стороны, объясняется пандемией, но не только этим. Когда посмотришь интернет, посмотришь даже некоторые телевизионные передачи, все эти рекламы лекарств, народ начинает переходить на самолечение, начинает верить всяким знахарям, советчикам, соседям по дому и так далее", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии в четверг.

"Хотелось бы обратиться к нашим гражданам - не нужно лекарства закупать впрок. У них есть определенный срок годности, правительство, руководство страны не допустит, чтобы был дефицит на нужные лекарства. Второе - ни в коем случае не надо заниматься самолечением, это опасно для здоровья", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, дефицит лекарств также был вызван тем, что "не все фармацевтические предприятия готовы были быстро наращивать объемы производства лекарств на рынке, однако сейчас уже многие из них выходят на нужные параметры".

Она подчеркнула, что также в определенной мере дефициту лекарств способствовала неготовность к их всеобщей маркировке. "Но правительство отреагировало, перевело это все на добровольную маркировку. Но не надо забывать, что маркировке противостоят некоторые лоббисты, такие мощные, которые не хотят прозрачного рынка, которые не хотят, чтобы там не было контрафакта, которые не хотят прозрачной картины прохождения лекарственного препарата от производителя к аптеке, к рецепту, к больнице", - добавила спикер Совфеда.

"Сейчас с маркировкой лекарств процесс отлажен. Другое дело, что не все аптеки готовы с маркировкой принимать. Хочу сказать, что вопрос под контролем. Мониторится ситуация в ежедневном режиме, создан специальный центр по лекарственному обеспечению, который будет как раз этим заниматься. Уверяю вас - никакого дефицита нужных лекарств никто не допустит. Всем надо успокоиться, покупать лекарства только по рецептам врачей и уменьшить ажиотажный спрос", - заключила Матвиенко.

О дефиците и маркировке

Ранее Всероссийский союз пациентов от лица 20 пациентских объединений направил письмо президенту РФ, а также в правительство РФ, Минздрав и Минпромторг со списком из 42 лекарственных препаратов, дефицит которых наблюдается в России последние несколько месяцев. Минпромторг РФ сообщил, что регулярно отслеживает ситуацию с наличием лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на российском рынке на фоне сокращения их производства, сбоев обеспечения в регионах и ростом спроса из-за включения большинства из них в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

Маркировка лекарств стала обязательной в России с 1 июля 2020 года, постановлением правительства от 2 ноября 2020 года она перешла на уведомительный характер до 1 февраля 2021 года.