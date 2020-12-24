{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В МЧС назвали разлив дизельного топлива в Норильске крупнейшим в мире

Первый замглавы ведомства Александр Чуприян отметил, что этот случай поможет пересмотреть подходы к оснащению подразделений специальной техникой
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, июнь 2020 года Денис Кожевников/ТАСС
Описание
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, июнь 2020 года
© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Разлив дизельного топлива в Норильске стал крупнейшим в истории человечества, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"В этом году Норильск. В истории человечества такого количества жидкого топлива еще никогда не вытекало. А мы его ловили в Арктической зоне", - сказал он.

Он отметил, что этот случай поможет пересмотреть подходы к оснащению подразделений специальной техникой. "Мы отчетливо понимаем, что и пожарные подразделения должны обладать такой техникой, которая могла бы не просто там воду загрязненную качать, но и нефтепродукты", - добавил он.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Госдума одобрила в I чтении штрафы за нарушения для физлиц, работающих как иноагенты
Также инициатива распространяется на незарегистрированные политические объединения
Читать полностью