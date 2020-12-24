Аксенов заявил, что опреснение морской воды не нанесет ущерба экологии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Создание опреснительных установок для ликвидации дефицита воды в Крыму не нанесет ущерба экологии, сообщил в четверг на ежегодной итоговой пресс-конференции глава республики Сергей Аксенов.

Ранее ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН (Севастополь) Николай Шадрин отметил, что экологические риски при создании установки по опреснению морской воды для нужд Крыма необходимо просчитать заранее с привлечением ученых, пояснив, что любой процесс опреснения на выходе дает пресную воду и концентрированный рассол.

"Экологи с точки зрения слива рассола отрабатывают ситуацию, предварительная информация, что никакого риска не будет, современные технологии позволяют методику очистки рассчитать и трубу вывести в сторону от забора и дальше в море на большую глубину. Ущерба экологии это не нанесет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что имеющихся на полуострове запасов электроэнергии хватит на опреснение морской воды. "В пиках потребления электроэнергии по Республике Крым - 1440 МВт. Мощностей, которые вырабатывают электроэнергию, с энергомостом - 1770 МВт. Спокойно без всяких проблем можем получить более 300 МВт - это профицит электроэнергии. На опреснительную установку - от 5 до 8 МВт в общей сложности, это самое большее, что необходимо", - сказал Аксенов.

Ранее Аксенов сообщал, что создание первой в России опреснительной установки начнут в Крыму 1 января 2021 года. Примерный срок строительства - от 14 до 16 месяцев.

По словам главы региона, первые итоги по подготовке к реализации проекта добычи воды из Азовского моря для снабжения Крыма подведут к концу этого года.

"С точки зрения Азовского моря - к обоснованиям работ приступили, процесс пошел. К концу года подведем итоги, что сделано с точки зрения обоснования добычи воды, ее качества и так далее. По сути это основной источник воды, но надо определиться, какого он качества, чтобы его отдельно не пришлось опреснять, потому что возможно, что будет достаточно большое количество примесей, твердых частиц", - сказал Аксенов.

Ситуация с водой

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников вода будет подаваться по графику и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.