Дума вернется к вопросу о законодательном регулировании дистанционного обучения

"Также перед депутатами стоит задача законодательного регулирования дистанционного обучения", - сказал он в своем выступлении по итогам осенней сессии.

Депутат заметил, что "в настоящее время для школьников проблема не так актуальна, так как на дистанционку переведено только 2% учеников младших классов и не более 10% старших". "Тем не менее, проблема есть, мы не знаем, как будет развиваться ситуация с пандемией, какие вызовы ожидают нас в будущем, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - подчеркнул Неверов.

Госдума в начале декабря по предложению депутатов от КПРФ сняла с рассмотрения законопроект группы сенаторов об определении порядка дистанционного обучения по причине того, что он не прошел должного обсуждения в нижней палате.

Инициативу внесла в Госдуму в мае группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым, изменения предлагается прописать в законе "Об образовании в Российской Федерации". Так, документ уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.