ФМБА планирует в 2021 году зарегистрировать свой препарат против коронавируса "Лейтрагин"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует завершить разработку и в 2021 году зарегистрировать препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить так называемый цитокиновый шторм при заражении коронавирусом. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Игорь Помыткин.

"В 2021 году мы точно ожидаем. Это подготовка к регистрации и регистрация", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной последним российским достижениям в области технологий борьбы с вирусами.