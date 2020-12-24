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Матвиенко не видит смысла в ужесточении антидопингового законодательства в РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нет необходимости в ужесточении российского антидопингового законодательства. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2020 года.

"Не вижу необходимости никакой сегодня усиливать это [антидопинговое] законодательство, донастраивать его, оно очень жесткое. И мы знаем позицию руководства страны об абсолютной неприемлемости допинга для спортсменов", - заявила Матвиенко, комментируя недавнее решение Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом.

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Матвиенко, Валентина Ивановна
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