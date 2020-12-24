Аксенов сообщил, что власти Крыма намерены добиваться выдачи организатора энергоблокады

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Крымские власти намерены добиваться выдачи бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова, осужденного за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности России, сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции глава республики Сергей Аксенов.

"Выдачи добиваться будем. Не только по Ислямову, есть персонажи, которые с 2014 года поуезжали на Украину ", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что 10 декабря 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в отсутствие подсудимого, поскольку Ислямов находится в розыске. Его адвокат уточнил, что Ислямов следит за процессом из Киева.

Глава Крыма отметил, что "будут приняты процессуальные меры". "Срок дали ему маленький: 19 лет - ерунда", - добавил Аксенов.

Об энергетической блокаде полуострова

Ислямов в 2014 году выехал на Украину и создал в Херсонской области незаконное вооруженное формирование - крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана. Батальон был создан с целью блокады Крыма со стороны Украины, а также для вооруженной борьбы за возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

Ислямова в Крыму считают одним из организаторов подрыва ЛЭП на территории Украины, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточенным. По данному факту на полуострове расследовалось уголовное дело по статье "Диверсия".

Ущерб предприятиям Крыма от прекращения поставок электроэнергии с территории Украины превысил 1,1 млрд рублей, сообщили в январе 2016 года ТАСС в прокуратуре республики. Такие данные в ведомство были предоставлены государственным предприятием "Крымэнерго", которому сведения об убытках направляли учреждения и организации полуострова. Ранее сообщалось, что "Крымэнерго" предъявило иск на 1 млрд рублей бывшему вице-премьеру республики Ислямову.