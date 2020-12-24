Путин проведет заседание попечительского совета МГУ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции проведет заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, где выступит со вступительным словом и заслушает доклад о стратегии развития МГУ до 2030 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент также в режиме видеоконференции проведет заседание попечительского совета МГУ, - сказал Песков. - Будет вступительное слово Путина, достаточно обширное, и будет подробный доклад [ректора университета] Виктора Антоновича Садовничего о стратегии развития Московского университета до 2030 года и ключевых проектах на ближайший период".