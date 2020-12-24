Правительство Украины разрешило ресторанам работать до утра в новогоднюю ночь

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины ослабило карантинные меры, разрешив ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь до 7 утра. Об этом сказано в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабинета министров в четверг.

Ранее правительство вводило ограничение для работы ресторанов, разрешив им принимать посетителей до 01:00 1 января.

С 19 декабря на Украине действуют дополнительные карантинные ограничения. В стране запрещено проводить массовые мероприятия в учреждениях образования, а также праздники в развлекательных центрах и местах общественного питания. Действие карантина и режима ЧС в стране продлено до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января он будет дополнительно усилен.