Канал "Настоящее время" извинился перед депутатом Госдумы за обвинение в грубом ответе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Коллектив телеканала "Настоящее время", проекта "Голоса Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" принес извинения депутату Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрию Вяткину за заявление о грубом обращении с журналистом, попросившим прокомментировать его законодательную инициативу об уголовной ответственности за клевету в интернете. Извинения редакции опубликованы на сайте телеканала.

"В эфире одной из программ 23 декабря прозвучала запись разговора журналиста телеканала "Настоящее время" с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным, одним из авторов нового законопроекта о клевете. Как оказалось, голос на записи не принадлежал депутату. Редакция "Настоящего времени" приносит извинения Дмитрию Вяткину и читателям за допущенную ошибку", - говорится в сообщении.

Ранее в "Твиттере" телеканала появилась информация о том, что депутат Вяткин якобы в грубой форме ответил журналистам на просьбу прокомментировать законодательную инициативу. Депутат опроверг эту информацию. "Очевидно, это был не я. Я не общаюсь с журналистами в такой манере. И даже те, кто критически относится к моим инициативам, моей политической позиции, - даже те говорят, что это не мой голос", - приводятся слова депутата на сайте телеканала.

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