В Ленобласти не будут вводить новых ограничений в праздники при соблюдении действующих мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Дополнительные ограничения в новогодние праздники в Ленинградской области не потребуется вводить при условии соблюдения действующих мер. Об этом сообщила на заседании областного правительства в четверг руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк.

"Все наши усилия должны быть направлены на контроль за соблюдением тех мер, которые прописаны, и эти меры адекватны. Сейчас нельзя расслабляться, и мы должны объяснять людям, что это не тот Новый год, который мы должны встретить большой компанией с привлечением большого количества родственников и знакомых. Следующий Новый год будет другим, но этот Новый год для того, чтобы сохранить здоровье, дать медицине отработать в том режиме - нельзя сказать, спокойном, потому что они работают в напряженном режиме - но в этом стабильно напряженном режиме нам надо усилить контроль за теми мерами, которые приняты, чтобы мы пережили этот период и не допустили всплеска заболеваемости", - сказала Историк, отвечая на вопрос губернатора региона Александра Дрозденко, поступят ли от Роспотребнадзора новые предложения по введению ограничений и по ранжированию районов области по "светофорному" порядку в период каникул.

Главный санитарный врач региона отметила, что в праздники важно не снижать объемы тестирования на коронавирус и контролировать соблюдение принятых мер. Она также добавила, что ведутся дополнительные консультации с представителями РПЦ по поводу празднования Рождества.

"Мы понимаем, что помимо самого Нового года нас ждет большой праздник - Рождество Христово. Со своей стороны мы работаем с церквями, всем направили письма с просьбой как можно больше празднований вынести на улицу, если есть такая возможность, и планируется еще ряд мероприятий", - сказала Историк.

Ранее Дрозденко сообщил журналистам, что введение полного локдауна из-за пандемии в Ленинградской области не планируется, несмотря на ожидаемый рост потока туристов в период новогодних выходных в 1,7 раза. Власти Ленобласти разрешили в новогоднюю ночь работать до двух часов организациям общепита, которые находятся на базах отдыха региона - гостиницах, турбазах и пансионатах с соблюдением требований Роспотребнадзора. По новому постановлению правительства Ленинградской области, опубликованному 21 декабря, Киришский и Сланцевский районы перешли из "желтой" зоны в "красную", Подпорожский район - из "зеленой" в "желтую". Зимние смены в детских лагерях будут организованы при условии пятидесятипроцентного заполнения групп.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 22 224 человека, выздоровели 20 014, умер 221. За минувшие сутки в регионе выявили 227 случаев заражения.