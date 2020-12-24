Сергей Минаев снял документальный сериал о России 90-х

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев снял документальной проект о России 1990-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса more.tv.

"В основу документального сериала легли личные дневники и домашние архивы, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также две сотни интервью участников событий невероятного десятилетия. Среди них Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко", - сказали в пресс-службе.

Проект покажут онлайн-сервис more.tv и видеосервис Wink, премьера - 4 января.

Сериал условно делится на несколько тематических блоков, освещая самые важные темы эпохи: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь. Первый фильм "Мумий Тролль. Морская" посвящен выпуску одноименного музыкального альбома известной рок-группы.