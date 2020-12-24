Патриарх поручил Московской епархии заняться "разумной русификацией" богослужебных текстов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил Московской епархии создать группу специалистов для оценки русификации использующихся в богослужениях и таинствах текстов.

"Я бы попросил подумать епархиальный совет и, может, создать группу специалистов, которые могли бы поработать над осуществлением этого предложения [составить каталог рекомендованных к употреблению переводов, и определить меру русификации богослужений для приходов, которые хотят использовать русский язык]. А потом на одном из заседаний мы могли бы с вами обсудить эти тексты, посмотреть, и принять решение - следует или не следует их внедрять в нашу практику", - сказал патриарх на епархиальном собрании Московской епархии в четверг.

Он отметил, что понимание богослужебных текстов играет огромную роль в воцерковлении людей. "Если вы читаете огласительные молитвы так, как они написаны по-церковнославянски, то человек ничего не понимает. Тогда возникает вопрос: а для кого вы читаете, для самого себя? Поэтому разумная русификация, <...>, [позволяющая] делать текст более понятным для невоцерковленной присутствующей во время таинств группы людей, - это наш пастырский долг", - сказал предстоятель РПЦ.

В его собственной богослужебной практике, поделился патриарх Кирилл, не было ни одного случая, когда он крестил бы маловоцерковленных людей, не русифицируя текст огласительных молитв. Тем не менее, полагает он, практика русификации богослужения не обязательно должна затрагивать среду воцерковленных людей, а самовольный перевод литургических текстов на русский язык нежелателен.