В Северной Осетии в 2020 году отремонтировали 39 многоквартирных домов

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт провели в 39 многоквартирных домах в Северной Осетии в этом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В этом году капремонт был проведен в 39 многоквартирных домах. Реализацию программы в регионе осуществляет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия - Алания. На сайте фонда каждый собственник жилья может найти информацию по своему дому: сроки капитального ремонта, виды работ, сумму собранных средств. Размер взноса на капремонт составляет 5,24 рубля", - сказал собеседник агентства.

В 2021-2022 годах запланирован капитальный ремонт 47 домов в пяти муниципальных образованиях. В том числе 20 - во Владикавказе, 24 - в Моздокском районе, по одному в Правобережном, Пригородном и Ардонском районах. Общая стоимость краткосрочного плана превышает 218 млн рублей.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 105 тыс. лицевых счетов - это квартиры, находящиеся в многоквартирных домах, включенных в республиканскую программу проведения капитального ремонта. Общая задолженность абонентов с начала программы в 2015 году составила 1,4 млрд рублей.