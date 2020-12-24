Матвиенко считает, что пандемия не изменила отношение россиян к Новому году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пандемия новой коронавирусной инфекции не изменила отношение россиян к Новому году, он был и остается прежде всего семейным праздником.

"Новый год никто не отменял. Отношение людей к Новому году не изменилось из-за пандемии... для большинства наших граждан, моего круга знакомых, коллег, товарищей это не было нечто экзотическое, это всегда был семейный, домашний праздник", - сказала Матвиенко в четверг на пресс-конференции. "Поэтому я считаю, что в этом году абсолютное большинство граждан именно так будет отмечать Новый год... Не надо много гостей, [соберутся] родные и близкие, свои, проверенные, [праздник] пройдет душевно, по-домашнему, уютно", - полагает она.

Спикер Совфеда сообщила, что не меняет свои традиции и встретит Новый год "также в домашней обстановке, также с родными и близкими".