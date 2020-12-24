Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как позволит график

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что планирует привиться от коронавируса, как только найдет подходящее время в своем рабочем графике.

"Что касается меня, я решение приняла, я вакцину буду делать. Для меня сейчас главное - выбрать правильное время, потому что мой рабочий график, к сожалению, такой, что пока не позволяет мне это сделать спокойно, в нормальных условиях, качественно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг по итогам осенней сессии.

"Как только я такое время выберу, я обязательно сделаю вакцину", - добавила она.

По мнению Матвиенко, без формирования у россиян иммунитета эффективно справиться с пандемией в короткие сроки не получится. "Поэтому моя рекомендация прежняя - после консультации с врачом обязательно вакцинироваться. Думаю, что это понимают сегодня очень многие, судя по интенсивности вакцинации, которая идет по всей стране", - отметила председатель СФ.

Матвиенко уточнила, что многие сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты парламента уже привились от коронавируса и никаких осложнений не было. "Много сенаторов, сотрудников аппарата Совета Федерации уже сделали прививку. Ни одного не было осложнения, никаких побочных действий. Это хороший сигнал дополнительный об эффективности нашей вакцины", - сказала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия - очень миролюбивая страна, которая всегда предлагает позитивную повестку. Сенатор напомнила, что президент РФ, выступая в ООН и на других международных площадках, призывал страны мира объединить усилия, выбрать самые эффективные вакцины и сделать их доступными для граждан. "Поскольку мы не нашли такого обратного отклика, мы начали действовать сами <..> И интерес к российской вакцине, как ее ни пытались дискредитировать, какие только слухи про нашу вакцину не распускали, не удалось, не получилось, потому что на практике картина иная. Запрос на вакцину очень большой", - отметила Матвиенко.

Она сказала, что поскольку нарастить объемы вакцины, чтобы удовлетворить и внутренний спрос, и в больших объемах поставлять на экспорт, достаточно сложно, Россия предложила передать российскую вакцину для производства в другие страны.

"Ряд стран проявили к этому интерес. Россия здесь, я считаю, лидер", - подчеркнула председатель верхней палаты.