В Подмосковье перевыполнили годовой план по вакцинации населения против гриппа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 4,7 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, годовой план по вакцинации населения против гриппа выполнен на 105%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Мы начали прививать жителей от гриппа еще в начале осени. В результате на данный момент вакцинацию прошли более 4,7 млн жителей региона, что составляет 105% от плана на этот год", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что на начало прививочной кампании планировалось привить порядка 4,5 млн жителей Подмосковья.

Ранее в пресс-службе сообщали, что в поликлиниках и мобильных комплексах для вакцинации применялись современные отечественные вакцины, среди которых "Совигрипп", "Флю-М" и "Гриппол плюс". Процедура для жителей региона была бесплатной.