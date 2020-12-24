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Пандемия COVID-19

Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины Pfizer

Этот препарат можно использовать для вакцинации людей старше 16 лет

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) одобрил использование вакцины производства Pfizer-BioNTech. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике.

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"После одобрения Европейской комиссией вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, HAS подтвердил кампанию по вакцинации и определил в ней место для использования этой вакцины", - отметили в ведомстве.

"Сегодня [этот препарат] можно использовать для вакцинации людей старше 16 лет", - отметили в комитете.

Согласно данным органов здравоохранения, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 2,5 млн случаев инфицирования. Почти 62 тыс. человек умерли с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом.

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ФранцияПандемия COVID-19
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