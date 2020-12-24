Вакцинацию от коронавируса в Москве с 28 декабря смогут пройти новые группы граждан

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в новогодние праздники. Список категорий тех, кто может записаться на прививку с 28 декабря, дополнят работники сферы ЖКХ, общепита, спорта и др., сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 года, мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это - занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других", - написал мэр.

Собянин добавил, что записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. "В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - заключил он.

Ранее мэр выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы. Сейчас прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, за период до 17 декабря были вакцинированы около 15 тыс. человек. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

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