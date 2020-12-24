Власти Петербурга сообщили о стабилизации эпидемического процесса в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге снижается, эпидемический процесс стабилизируется благодаря принятым в городе ограничительным мерам. Об этом сообщили в четверг в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"График госпитализаций продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемического процесса. На 24 декабря 2020 [года] зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, 17 декабря. Стабилизация эпидемического процесса на текущей, 52-й календарной неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер, введенных правительством города", - говорится в сообщении.

В совете добавили, что в городе также замедлился рост недельной госпитализации. Госпитализированных за неделю стало лишь на 0,5% больше, отметили в совете, не приводя точных цифр.

"Наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера, и в случае несоблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других противоэпидемических мер рост распространения инфекции может возобновиться с прежней интенсивностью", - подчеркнули в межведомственном совете.

По последним данным, в Петербурге выявили 215 830 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 126 171 человек, умерли 7 146. За последние сутки в городе выявили 3 756 случаев заражения.