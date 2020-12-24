Власти Тверской области в течение двух недель решат вопрос возвращения Торопецкой иконы

ТАСС, 24 декабря. Порядок передачи старинной Торопецкой иконы Богородицы из храма Александра Невского в ближнем Подмосковье в храм в городе Торопец Тверской области будет определен в течение двух недель. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил губернатор Игорь Руденя.

"В течение ближайших двух недель, несмотря на Новый год, мы проведем рабочую встречу и определим порядок мероприятий для того, чтобы эта икона вернулась к нам. Мы предпримем максимальные усилия, чтобы икону вернуть в Торопец. Возвращение иконы - это серьезная задача, чтобы подрастающее поколение понимало, что они жители очень значимой исторической территории России", - сказал Руденя.

В Торопце венчался Александр Невский. Как сообщалось, Министерство культуры РФ проведет оценку состояния Корсунско-Богородицкого кафедрального собора в Тверской области для возможного возвращения туда Торопецкой иконы Божией Матери.

Икона может относиться к XIII или XIV веку. По одной из версий, Корсунско-Богородицкому собору ее подарила супруга князя Александра Невского. До 1920-х годов икона хранилась в том соборе, затем ее передали в Торопецкий краеведческий музей, в 1936-м году - в Русский музей в Ленинграде. В 2009 году икону перевезли для временного хранения в церковь Александра Невского у коттеджного поселка Княжье Озеро на Новой Риге.