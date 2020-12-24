Власти Якутии объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих и работников организаций, финансируемых за счет средств бюджета республики. Об этом сообщается в четверг в официальном аккаунте главы региона в Twitter.

"Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поддержал предложение партии "Единая Россия" объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Сегодня я подписал соответствующий указ. В Якутии 31 декабря будет выходным", - сообщил Николаев.

Согласно документу, 31 декабря объявлен выходным днем для государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), работников организаций, финансируемых за счет средств бюджета республики.

Несколько глав дальневосточных регионов уже приняли аналогичное решение. Так, выходным днем 31 декабря объявили на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Хабаровском крае, Магаданской области, ЕАО, Забайкалье и Бурятии.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.