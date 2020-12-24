В Липецке на новогодние праздники создадут резерв коек для пациентов с COVID-19

ТАСС, 24 декабря. Медики Липецка на время новогодних праздников увеличат на 100 коек число мест в стационарах для пациентов с коронавирусом. Таким образом, будет создан резерв, общее число мест для лечения пациентов с коронавирусом вырастет до 2 400, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"С 28 декабря планируется увеличить коечный фонд еще на 100 мест за счет отделения в санатории "Липецккурорт". Это делается для создания резерва с учетом предстоящих новогодних каникул", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после создания резерва в регионе число коек для пациентов с COVID-19 вырастет до 2 400. "Средняя заполняемость инфекционных госпиталей в Липецкой области за последнюю неделю составила 80%. Открыта новая лаборатория ПЦР-диагностики на базе Елецкой городской больницы №2, таким образом, на территории региона работают 10 лабораторий. На сегодняшний день выдано 11 832 рецепта на бесплатные препараты [от ковида при лечении на дому] на сумму 7,6 млн рублей", - отмечается в сообщении.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 168 случаев коронавируса, с начала пандемии общее число заражений в регионе выросло до 14 905, из них 11 474 человека выздоровели, 224 пациента умерли.