Актеры, певцы и спортсмены, ушедшие в 2020 году

Подводя итоги каждого года, мы обычно начинаем с перечисления самых значимых и радостных событий. К сожалению, рядом с ними соседствуют моменты скорби и печали из-за смерти выдающихся представителей эпохи.

В спецпроекте "Ушедшие в 2020 году" мы предлагаем вспомнить актеров, режиссеров, музыкантов, художников, спортсменов, политиков, журналистов — тех, для кого нынешний год стал последним в жизни.

Они подарили нам десятки любимых фильмов и незабываемых ролей в кино и театре, приносили победы, устанавливали мировые рекорды и вершили судьбы мира на политической арене. Армен Джигарханян, Эннио Морриконе, Михаил Жванецкий, Диего Марадона — одни прожили долгую жизнь, другие же ушли от нас слишком рано.

Наиболее яркие моменты из биографий ушедших в 2020 году мы собрали в нашем спецпроекте.