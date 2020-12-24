Минниханов заявил, что все санитарные нормы при строительстве трассы М-12 будут соблюдены

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Все санитарные нормы будут соблюдены при строительстве высокоскоростной трассы М-12 "Москва-Казань", будут установлены необходимые защитные экраны. Об этом в четверг сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции с представителями федеральных и республиканских СМИ, посвященной итогам 2020 года.

Ранее в четверг глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщил журналистам, что активная фаза строительства сооружений и дорог трассы М-12 "Москва - Казань" начнется в июле 2021 года.

"Для нашей республики это большая находка. Все санитарные нормы, все необходимые защитные экраны - они будут реализованы", - сказал он, пояснив, что понимает позицию жителей некоторых населенных пунктов, выражающих недовольство тем, что трасса пройдет по их территории.

Минниханов отметил, что реализация столь значимого проекта за три года потребует больших усилий. "Но в том, что М-12 будет реализована, у меня сомнений нет", - добавил он.

В сентябре 2020 года "Автодор" заключил контракт на проектирование и строительство первого участка новой платной трассы М-12 протяженностью 80 км, который пройдет по территориям Московской и Владимирской областей - от пересечения с дорогой А-108 "Московское большое кольцо" до трассы М-7 "Волга". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу построить трассу "Москва-Казань" в 2024 году вместо ранее запланированного 2027 года. Протяженность автодороги составляет 794 км, общий объем финансирования превышает 650 млрд рублей.