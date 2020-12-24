Губернатор Кубани предложил установить увеличенный кешбэк для санаториев

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ввести особые условия участия в программе туристического кешбэка для санаториев, которые разработали программы для реабилитации перенесших коронавирус. Кроме того, он в целом предложил предусмотреть увеличенный размер кешбэка для здравниц.

Ранее в четверг руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила в интервью ТАСС, что в программу туристического кешбэка может быть включен весь санаторно-курортный комплекс России, а не только прошедшие классификацию здравницы.

"Мы предлагаем не просто включить здравницы в программу, но и предусмотреть для них увеличенный размер кешбэка. Также особые условия участия в программе можно предложить для организаций, которые разработали программы реабилитации для переболевших коронавирусом. В Краснодарском крае такие программы уже предлагают 47 здравниц", - сообщил ТАСС Кондратьев.

Он уточнил, что кубанские здравницы занимают около 25% российского рынка оздоровительного туризма, ежегодно в санатории региона приезжают около 1,5 млн человек. Губернатор отметил, что включение санаториев в программу кешбэка является "продолжением вектора поддержки оздоровительного отдыха с акцентом на устранение сезонного дисбаланса".

Также Кондратьев добавил, что на региональном уровне для стимулирования спроса в крае работает программа "Южная здравница" - санаторно-курортные организации предлагают скидки на оздоровительные программы в низкий сезон.

Руководитель рабочей группы по вопросам поддержки санаторно-курортной отрасли, депутат Государственный Думы Светлана Бессараб также сообщила журналистам, что санаторно-курортные предприятия нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

"Включение их (санаториев) в программу частичного возмещения затрат на путевки простимулирует граждан отдыхать и оздоравливаться в наших здравницах. Этот вопрос важен для таких регионов, как Краснодарский край, в котором работает более 200 санаториев", - отметила Бессараб.

Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в этом году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. Продажа туров шла в два этапа. Первый этап программы продолжался с 21 по 28 августа. Второй этап длился с 15 октября по 5 декабря, в его рамках продавались путешествия, которые должны состояться до 10 января 2021 года. Кешбэк составил 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

О туризме на Кубани

С 28 марта курорты, отели и гостиницы не принимали отдыхающих. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, разрешено возобновление приема отдыхающих всеми средствами размещения, 14-дневная изоляция в обсерваторах осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа, а с 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года регион посетили 11,5 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.