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Новый год и Рождество - 2021

Детский омбудсмен приняла участие в акции "Елка желаний"

Анна Кузнецова исполнит желания детей из Вологды и Рязанской области

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняла участие в акции "Елка желаний", она исполнит желания двух детей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Под Новый год мы все - и взрослые, и дети - ждем чудес, а еще можем совершать их сами. Пусть они будут совсем простые, но мы сами становимся счастливее, когда приносим кому-то радость, особенно если это дети", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

В этом году детский омбудсмен исполнит желания 14-летнего Семена из Вологды, который мечтает о ноутбуке, и 4-летней Алсу из Рязанской области, она попросила в подарок велосипед.

В рамках акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. "Елка желаний" - одна из активностей акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами "Мы вместе". На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем - Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.

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РоссияНовый год и Рождество - 2021
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