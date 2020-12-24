МГУ выделил 2,5 млрд рублей на поддержку сотрудников вуза и студентов на фоне пандемии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МГУ выделил порядка 2,5 млрд рублей на поддержку сотрудников и студентов вуза на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявил в четверг ректор университета Виктор Садовничий на заседании попечительского совета вуза.

"Московский университет за последнее время выделил на социальную поддержку, поощрение преподавателям, <...> научным сотрудникам и студентам 2,5 млрд рублей, и это поддержка", - сообщил ректор МГУ.

По его словам, дополнительное время, которое уходит у преподавателей на консультации, онлайн-занятия, теперь учитывается как учебная нагрузка. Ранее Садовничий заявил ТАСС, что на поддержку студентов МГУ на фоне пандемии было направлено около 30 млн рублей.

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