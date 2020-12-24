Армения вошла в тройку стран, где больше всего любят Россию

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество подвело итоги опроса "В каких странах любят Россию больше всего?", согласно которым Армения вошла в тройку лидеров. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе российского центра науки и культуры в Ереване.

"Благодарим всех, кто участвовал в конкурсе. Первое место в конкурсе завоевал Таджикистан, следом Сербия, а тройку самых любящих Россию стран замкнула Армения", - сообщил собеседник агентства. Среди других наиболее тепло относящихся к России стран оказались Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия, Украина, Болгария и Китай.