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Армения вошла в тройку стран, где больше всего любят Россию

В Россотрудничестве подвели итоги соответствующего опроса

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество подвело итоги опроса "В каких странах любят Россию больше всего?", согласно которым Армения вошла в тройку лидеров. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе российского центра науки и культуры в Ереване.

"Благодарим всех, кто участвовал в конкурсе. Первое место в конкурсе завоевал Таджикистан, следом Сербия, а тройку самых любящих Россию стран замкнула Армения", - сообщил собеседник агентства. Среди других наиболее тепло относящихся к России стран оказались Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия, Украина, Болгария и Китай.

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АрменияТаджикистанРоссияСербия
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