В Чечне появится научно-образовательный консорциум "Вернадский"

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Научно-образовательный консорциум "Вернадский" появится в скором времени в Чечне, сообщил в четверг ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на заседании попечительского совета вуза.

"Московским университет создано 18 консорциумов, соглашения подписаны губернаторами. <…> 10 готовы к подписанию, в понедельник мы подпишем консорциум с Чечней", - сказал Садовничий.

Он отметил, что данный проект направлен на повышение роли вузов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии российских регионов.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают прямые связи с университетами в регионах по своим наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.