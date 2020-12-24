Военный госпиталь в Ялте будет обеспечен водой круглосуточно, несмотря на дефицит

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Ялты в условиях дефицита воды в Крыму обеспечат круглосуточное водоснабжение госпиталя для пациентов с коронавирусом, который разворачивает Минобороны РФ, сообщила в четверг на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"Со стороны администрации города военным оказывается вся необходимая помощь. До конца дня будет обеспечено подключение к электроснабжению, водоснабжению в круглосуточном режиме, водоотведению, сделано уличное освещение, установлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты и многое другое - готовы взаимодействовать в режиме 24 на 7", - написала Павленко.

Она уточнила, что госпиталь появится на огороженной футбольной площадке санатория министерства обороны на улице Свердлова в Ялте. "Он рассчитан на 100 коек. Около 100 военных специалистов будут трудиться в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделениях анестезиологии и реанимации. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови", - добавила Павленко.

Также она отметила, что ялтинские врачи сейчас испытывают огромную нагрузку в связи с пандемией. "Помощь, которую оказывают военные медики, невозможно переоценить", - отметила Павленко.

С начала пандемии в Крыму выявили около 23 тыс. случаев нового коронавируса. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться. Максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек.

Президент РФ Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам сообщил, что два госпиталя Минобороны для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции будут развернуты в Симферополе и Ялте. Аксенов ранее сообщал, что госпитали необходимы в преддверии новогодних праздников, когда на полуострове ожидается наплыв туристов, и их задействуют в случае выявления большого количества тяжелых случаев заболевания. В ночь на четверг медицинский отряд совершил марш из пункта постоянной дислокации в Севастополе в Ялту.