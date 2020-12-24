Около 700 тысяч доз вакцины "Спутник V" уже выпущены в гражданский оборот

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 700 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" уже поступили в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян, сообщил ТАСС в четверг директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вчера на вечер где-то <...> 650-770 тысяч [доз было выпущено], примерно столько же еще лежат на складе в различной степени готовности в плане получения разрешительных документов Росздравнадзора. У нас на складе они лежат, но еще контроль полностью не прошли", - рассказал ученый.

Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники, при этом регионы могут расширять этот список.