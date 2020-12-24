Захарова: российские ученые получили из Великобритании образцы нового штамма коронавируса

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, и приступили к работе с ними. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на информацию из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса, который обладает более высокой скоростью распространения. "Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ", - сказала Захарова.

Официальный представитель добавила, что этот патоген уже добрался до Австралии, Дании, Италии, Нидерландов, ЮАР и некоторых других стран. "Это может указывать на его адаптируемость к измененным условиям. Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска. Всемирная организация здравоохранения также воздерживается от оценок опасности нового штамма и призывает не делать выводов до получения достоверных научных данных", - отметила дипломат.

Она напомнила о рекомендации воздержаться по возможности от поездок за рубеж до стабилизации эпидемической ситуации и тщательно взвешивать риски, связанные с зарубежными визитами.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, с которым может быть связано его быстрое распространение в юго-восточной части Англии. 19 декабря премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше. Некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.