В Тверскую область доставят около 50 тыс. доз "Спутника V" в 2021 году

ТАСС, 24 декабря. Власти Тверской области зарезервировали для поставок в регион около 50 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". В ближайшее время начнется запись всех желающих для участия в массовой вакцинации, сообщил губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции в четверг.

"Мы уже попросили у Минздрава 50 тыс. доз вакцины, которые для нас Минздрав зарезервировал, и по мере расходования наших вакцин мы будем получать следующие партии. Сегодня разговаривал с министром здравоохранения Тверской области Сергеем Козловым, и мы договорились о том, что открываем запись для всех желающих вакцинироваться", - сказал Руденя, не обозначив даты начала записи.

Губернатор отметил, что записывать на массовую вакцинацию будут как находящихся в группе риска, так и всех жителей, у которых нет противопоказаний для прививки. "Наша задача - предоставить такую возможность. Приоритет, конечно же - учителя, соцработники и врачи", - подчеркнул глава региона.

По словам Рудени, в регион поступило уже более 1 тыс. доз вакцины "Спутник V", прививки сделали около 500 человек, в их числе - медики, учителя, работники соцучреждений. Следующие поставки вакцины ожидаются до конца декабря, а также в январе - феврале 2021 года. Условия для хранения созданы на складе госпредприятия "Фармация" и тверской станции переливания крови, для транспортировки в больницы закуплено оборудование - термоконтейнеры, хладоэлементы, электронные термоиндикаторы.

Губернатор отметил, что он также прошел вакцинацию от коронавируса. "На своем опыте могу сказать - все работает", - добавил Руденя.

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 24 декабря, с начала пандемии выявлено 20 607 случаев заражения коронавирусом, в том числе 237 - за последние сутки. Выздоровели 15 490 человек, 438 пациентов умерли.