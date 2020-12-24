Более тысячи россиян получат удостоверение "Житель осажденного Севастополя"

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Удостоверения "Житель осажденного Севастополя" начали выдавать в четверг тем, кто жил в городе во время его обороны 1941-1942 годов. Этот статус и ветеранские льготы получат 1 096 человек из четырех регионов России, сообщил журналистам директор департамента труда и соцзащиты населения города Станислав Борисенко.

22 декабря президент Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны.

"Жители осажденного Севастополя вошли сейчас как категория в закон о ветеранах - для нас это большая победа, итог большого труда множества людей. Мы уже почти со всех собрали фотографии, удостоверения напечатаны и подписаны. На 1 декабря было 1 105 человек, сегодня их 1 096", - сказал Борисенко, отметив, что все, кому положен статус, - люди преклонного возраста.

Глава департамента уточнил, что они проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге. Удостоверения им в ближайшие дни должны доставить работники социальных служб, также с четверга они могут прийти и получить их в органах социальной поддержки.

Он уточнил, что те, кому присвоен статус, смогут претендовать на несколько федеральных льгот: улучшение жилищных условий и компенсации, на ремонт жилья, увеличение социальной пенсии для инвалидов, бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом, льготы на медицинское обслуживание.

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.