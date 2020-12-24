Первую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Аргентину

"Первая партия из 300 тыс. доз "Спутник V" доставлена в Аргентину. Это самый большой объем вакцины от коронавируса, доставленный в латиноамериканскую страну", - сообщается в четверг в аккаунте производителей препарата в Twitter.

Ранее о факте поставки сообщил местный телеканал Todo Noticias. По его данным власти Аргентины планируют приступить к вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в начале следующей недели, 28 или 29 декабря.

Возможность сделать прививку первыми получат медицинские работники. В ближайшие часы власти начнут распределять вакцину по различным регионам страны. Для этого планируется использовать грузовики с рефрижераторами, способными поддерживать температуру на уровне минус 18 градусов Цельсия, что необходимо для сохранности препарата.

Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе российских данных клинических исследований. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных испытаний на территории Аргентины.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V". Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.